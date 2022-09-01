Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением провести этой осенью внеочередные выборы президента республики.

Лидер также сообщил о своей готовности принять участие в выборах.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. <...> Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Токаев предложил ограничить срок полномочий президента семью годами без переизбрания.

Казахстанский лидер также заявил, что в следующем году в республике произойдет полная политическая перезагрузка всех госорганов. По его словам, досрочные выборы в парламент пройдут уже в первой половине 2023 года.

Ранее Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане. Он подчеркнул необходимость выверенных шагов по переустройству политической модели страны. По его словам, речь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Как отметил Токаев, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Кроме того, Токаев предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.