Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей страны. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Теперь в Казахстане появится область Абай с административным центром в городе Семее. Для нее из состава Восточно-Казахстанской области выделят районы Аксуат, а также Абайский, Бескарагайский, Жарминский и некоторые другие.

Вторая область – Жетису – получит территории Алматинской области, в том числе Аксуского, Ескельдинского, Панфиловского и Сарканского районов. Административным центром новой территориальной единицы станет город Талдыкорган, а центр Алматинской области перенесут в город Конаев.

Из состава Карагандинской области выделят территории для области Улытау. В последнюю войдут Жанааркинский и Улытауский районы, города Каражала и Сатпаева. Административным центром станет город Жезказган.

Ранее Токаев выступил с предложением по переустройству политической модели в Казахстане. По его словам, речь идет о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

