Самолет упал на дорогу в Калифорнии

В Калифорнии на дорогу упал самолет. Легкомоторная "Сессна-195" рухнула недалеко от крупной автомагистрали в Эль-Кахоне. Перед жесткой посадкой самолет врезался во внедорожник, но водитель не пострадал. А пилот "Сессны" оказался в больнице в тяжелом состоянии.

В Калифорнии произошла еще одна авиакатастрофа. Там два самолета столкнулись в аэропорту города Уотсонвилль во время захода на посадку. В Федеральном авиауправлении США сообщили о двух погибших. Никто из людей на земле не пострадал. Предполагают ,что причиной крушения могла стать ошибка одного из пилотов или диспетчера.

На северные регионы Италии, которые совсем недавно страдали от жары и засухи, обрушились ливни и ураганный ветер. В Тоскане шторм сносил деревья и крыши. Погибли двое граждан. Еще более 20 получили травмы. Очевидцы сняли, как штормовой ветер раскрутил колесо обозрения в парке развлечений. На кадрах видно, как от гигантского аттракциона отрываются части конструкций, которые разлетаются в разные стороны.

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