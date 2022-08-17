Мужчина ворвался в больницу в Подмосковье и избил трех врачей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который ворвался в больницу в Балашихе и избил трех сотрудников хирургического отделения. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в больнице на шоссе Энтузиастов.

"Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в ОП по городскому округу Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения", – говорится в материале.

Медики получили различные травмы, однако об их характере и состоянии пострадавших, как и о возможных мотивах нападения, в полиции не сообщили. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее мужчина набросился на 16-летнюю девушку на станции столичного метро "Кунцевская". По данным правоохранителей, мужчина напал на девушку "из хулиганских побуждений", а она в ответ распылила в сторону обидчика баллончик. Вскоре злоумышленника задержали полицейские, а пострадавшую госпитализировали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").