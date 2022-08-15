Попутчицы избили женщину в поезде Адлер – Москва

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Москвичка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении, которое на нее совершили попутчицы в поезде дальнего следования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что инцидент произошел в поезде Адлер – Москва. Конфликт разгорелся из-за того, что попутчицы не договорились, закрыть или же оставить открытой форточку в одной из секций плацкарта.

"По словам заявительницы, не найдя консенсуса, оппонентки напали на нее и нанесли телесные повреждения", – заявил собеседник издания.

В настоящий момент по данному заявлению проводится проверка.

Ранее представитель ГУ СК по Москве Юлия Иванова заявила, что водитель и трое пассажиров избили сотрудников ДПС, которые остановили их с целью проверки документов на северо-западе Москвы.