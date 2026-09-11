На Сахалине мужчина умер после обнаружения тел жены и сына

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Мужчина скончался после того, как нашел свою жену и сына мертвыми в селе Восточном в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Тела двух погибших были найдены 30 августа в частном доме и на придомовой территории в Поронайском районе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти у матери и сына не выявлено.

"Когда отец и муж увидел погибших, мужчине стало плохо, и его увезли в больницу, где он скончался", – рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковной Кашире полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. Тело женщины 1983 года рождения было найдено в квартире одного из домов на улице Садовой.

Предварительно, между погибшей и ее знакомым во время распития спиртного возник конфликт, в ходе которого мужчина утопил ее в ванной. Задержанным оказался местный житель 1995 года рождения.