ЦИК пригласила 12 международных миссий на сентябрьские выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пригласила 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, международные наблюдатели уже начали работу в России. Все приглашенные миссии запросили материалы о ходе подготовки к выборам. ЦИК уже предоставила необходимые документы.

В России 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Россияне за рубежом тоже смогут проголосовать, для них будут открыты избирательные участки.

Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.