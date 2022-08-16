"Московский патруль": на юго-западе столицы задержали закладчика

На юго-западе Москвы полицейские задержали с поличным вероятного наркокурьера.

Во время досмотра оперативники обнаружили у мужчины 8 свертков с запрещенными веществами. Еще два он успел спрятать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.