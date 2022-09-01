Один человек погиб и 29 пострадали из-за утечки хлора в Мексике – СМИ

Фото: Twitter/@Mtro_CCastaneda

Один человек погиб в результате утечки хлора в мексиканском городе Кульякан. Об этом сообщает телеканал Azteca.

Уточняется, что инцидент произошел в мастерской жилого дома. Еще 29 человек были доставлены в больницу с признаками отравления. Из-за происшествия были эвакуированы жители соседних районов и посетители ближайшего торгового центра.

"Предварительно, в доме обнаружена цистерна. Судя по всему, произошла утечка хлора. К сожалению, мы потеряли жизнь человека", – приводит издание слова министра общественной безопасности Кристобаля Кастаньеды.

Ранее сообщалось, что пожар и утечка хлора произошли из-за урагана в американском штате Луизиана. Авария случилась на химзаводе компании BioLab. Из-за инцидента в округе были перекрыты дороги, людям запрещали покидать дома до устранения последствий ЧП.