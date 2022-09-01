Один человек погиб и 29 пострадали из-за утечки хлора в Мексике – СМИ

02:31
Фото: Twitter/@Mtro_CCastaneda
Один человек погиб в результате утечки хлора в мексиканском городе Кульякан. Об этом сообщает телеканал Azteca.
Уточняется, что инцидент произошел в мастерской жилого дома. Еще 29 человек были доставлены в больницу с признаками отравления. Из-за происшествия были эвакуированы жители соседних районов и посетители ближайшего торгового центра.
"Предварительно, в доме обнаружена цистерна. Судя по всему, произошла утечка хлора. К сожалению, мы потеряли жизнь человека", – приводит издание слова министра общественной безопасности Кристобаля Кастаньеды.
Ранее сообщалось, что пожар и утечка хлора произошли из-за урагана в американском штате Луизиана. Авария случилась на химзаводе компании BioLab. Из-за инцидента в округе были перекрыты дороги, людям запрещали покидать дома до устранения последствий ЧП.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: