Разгерметизация баллона с хлором произошла у клиники в Москве

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Разгерметизация 40-литрового баллона с хлором произошла на севере Москвы, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Отмечается, что это случилось на расстоянии десяти метров от Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.
В настоящее время территория оцеплена. По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Ранее в Самаре пять человек отравились угарным газом. Инцидент возник из-за неисправности оборудования.