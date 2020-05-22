Разгерметизация баллона с хлором произошла у клиники в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Разгерметизация 40-литрового баллона с хлором произошла на севере Москвы, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что это случилось на расстоянии десяти метров от Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

В настоящее время территория оцеплена. По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Ранее в Самаре пять человек отравились угарным газом. Инцидент возник из-за неисправности оборудования.