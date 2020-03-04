Порядка 20 школьников отравились газом на Украине

Фото: ITAR-TASS/Роман Кузнецов

18 школьников обратились за медицинской помощью из-за отравления. Инцидент случился в городе Могилев-Подольский на Украине.

В пресс-службе Национальной полиции страны сообщили, что 11 подростков были госпитализированы.

"Полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением", – уточняет пресс-служба ведомства.

Известно, что госпитализированным школьникам от 13 до 14 лет.

По факту произошедшего было открыто расследование по статье о загрязнении атмосферного воздуха.

Ранее двое детей и трое взрослых отравились угарным газом в Самаре. Предполагалось, что инцидент возник из-за неисправности оборудования.