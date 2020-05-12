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В Москве локализовали утечку воды на Рябиновой улице. Отключать горячее водоснабжение для этого не потребовалось, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"Сегодня поступил сигнал о вытекании воды по адресу: улица Рябиновая, дом 4 (ЗАО). Аварийная бригада на месте, поврежденный участок локализован без отключения горячего водоснабжения у потребителей. Пострадавших нет", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

В настоящее время ремонтная бригада занимается работой по восстановлению поврежденного участка.

Ранее сообщалось, что жители Подольска остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили в местной Единой дежурной диспетчерской службе, это было короткое замыкание из-за сильного скачка напряжения. В настоящее время инцидент устранен.