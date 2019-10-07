Фонтан забил из-под земли в центре Москвы

Из-за прорыва трубы в центре Москвы забил фонтан

Трубу прорвало в центре Москвы: фонтан высотой с трехэтажный дом забил посреди проезжей части на 1-ой Брестской улице.

С помощью спецавтомобиля прорыв накрыли, однако движение в районе ЧП ограничено, передает телеканал Москва 24.

В середине августа сообщалось о похожем инциденте. Столб воды из-за прорыва трубы появился посреди Раушской набережной. По данным МОЭК, авария случилась во время плановых гидравлических испытаний.

А в июне очевидцы сообщали о прорыве трубы в Западном округе столицы. Инцидент произошел около дома № 1 на Чоботовской улице.

