На юго-западе Москвы прорвало трубу

На стройплощадке в районе улицы Лукинская на юго-западе столицы прорвало трубу, передает телеканал Москва 24. Напор был такой силы, что фонтан поднялся на уровень 10 этажа и залил перекресток.

Рабочие сами смогли перекрыть воду и устранить прорыв. Из-за случившегося в районе ЧП образовался небольшой затор. Очевидцы сообщали о перекрытиях, сейчас же движение полностью восстановлено.