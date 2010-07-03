Изменилась схема съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили об изменениях схемы съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект, сообщает Агентство "Москва".
Ранее по первому съезду двигались маршруты городского транспорта. Личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд. Затем основной поток автомобилей поворачивал направо на Ленинский проспект, а городской транспорт ехал на разворот налево.
Теперь для личного транспорта открыт первый съезд с внешней стороны Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. Движение городского транспорта будет осуществляется через второй съезд.
Изменения позволят избежать заторов, которые возникали из-за перестроений на данном участке. Водителей попросили быть предельно внимательными и следить за знаками.
Для информирования водителей опубликовано сообщение на дорожных табло, на улице Крымский Вал установят мобильное табло.
Ранее на Смоленском бульваре появился удобный съезд на Садовое кольцо. Дополнительную полосу организовали из разделительного ряда, и теперь вместо пяти полос движения действуют шесть.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.