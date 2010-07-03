Изменилась схема съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили об изменениях схемы съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект, сообщает Агентство "Москва".

Ранее по первому съезду двигались маршруты городского транспорта. Личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд. Затем основной поток автомобилей поворачивал направо на Ленинский проспект, а городской транспорт ехал на разворот налево.

Теперь для личного транспорта открыт первый съезд с внешней стороны Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. Движение городского транспорта будет осуществляется через второй съезд.

Изменения позволят избежать заторов, которые возникали из-за перестроений на данном участке. Водителей попросили быть предельно внимательными и следить за знаками.

Для информирования водителей опубликовано сообщение на дорожных табло, на улице Крымский Вал установят мобильное табло.

Ранее на Смоленском бульваре появился удобный съезд на Садовое кольцо. Дополнительную полосу организовали из разделительного ряда, и теперь вместо пяти полос движения действуют шесть.