Схема съезда с Садового кольца на Ленинский проспект изменится с 27 мая

Схема съезда на Ленинский проспект с внешней стороны Садового кольца изменится с 27 мая. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Центра организации дорожного движения".
Как пояснили специалисты ЦОДД, изменения вводятся для удобства личного и городского транспорта. Прежде "по первому съезду двигались маршруты городского транспорта, личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд", напомнили в центре. Затем большинство машин поворачивали направо – на Ленинский проспект, тогда как городской транспорт ехал налево. В результате на этом сложном участке постоянно возникали заторы, отметили в пресс-службе ЦОДД.
Теперь же, по данным ЦОДД, для персональных авто откроют первый съезд с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Городской транспорт, в свою очередь, будет пользоваться вторым съездом. Это повысит безопасность и сократит задержки в движении транспорта, считают эксперты.
В связи с нововведениями автомобилистам посоветовали внимательно следить за знаками. "Для дополнительного информирования водителей будет опубликовано сообщение на дорожных табло, а также на улице Крымский вал установят мобильное табло", – сказано в сообщении ЦОДД.
Ранее сообщалось, что на Смоленском бульваре появился удобный съезд на Садовое кольцо. Дополнительную полосу организовали из разделительного ряда, и теперь вместо пяти полос движения действуют шесть. Благодаря нововведениям водители смогут быстрее попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат, Бульварное кольцо и другие улицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.