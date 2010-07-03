Схема съезда с Садового кольца на Ленинский проспект изменится с 27 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема съезда на Ленинский проспект с внешней стороны Садового кольца изменится с 27 мая. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Центра организации дорожного движения".

Как пояснили специалисты ЦОДД, изменения вводятся для удобства личного и городского транспорта. Прежде "по первому съезду двигались маршруты городского транспорта, личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд", напомнили в центре. Затем большинство машин поворачивали направо – на Ленинский проспект, тогда как городской транспорт ехал налево. В результате на этом сложном участке постоянно возникали заторы, отметили в пресс-службе ЦОДД.

Теперь же, по данным ЦОДД, для персональных авто откроют первый съезд с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Городской транспорт, в свою очередь, будет пользоваться вторым съездом. Это повысит безопасность и сократит задержки в движении транспорта, считают эксперты.

В связи с нововведениями автомобилистам посоветовали внимательно следить за знаками. "Для дополнительного информирования водителей будет опубликовано сообщение на дорожных табло, а также на улице Крымский вал установят мобильное табло", – сказано в сообщении ЦОДД.

Ранее сообщалось, что на Смоленском бульваре появился удобный съезд на Садовое кольцо. Дополнительную полосу организовали из разделительного ряда, и теперь вместо пяти полос движения действуют шесть. Благодаря нововведениям водители смогут быстрее попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат, Бульварное кольцо и другие улицы.