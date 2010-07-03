Движение на участке 1-го Красногорского проезда станет односторонним

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Движение на участке 1-го Красногорского проезда с 30 мая станет односторонним, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Изначально планировалось, что новая схема движения будет введена 18 мая. Однако в связи с выполнением подготовительных работ дату передвинули.
Односторонним станет участок в районе дома № 4, корпуса 2. Это обеспечит беспрепятственный проезд новому маршруту наземного городского транспорта к станции МЦК "Стрешнево".
Парковка на данном участке будет запрещена. Водителей попросили быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.
С 10 мая участок улицы Тихой от дома № 18, строения 2, до дома № 8 в Люблине стал односторонним. Парковка разрешена на правой стороне улицы у края проезжей части и в парковочном кармане напротив дома № 4.
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