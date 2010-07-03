На Смоленском бульваре появился удобный съезд на Садовое кольцо

На Смоленском бульваре изменилась организация дорожного движения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Рядом с домами 1/2 и 2З сделали разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Раньше автомобилистам, чтобы съехать на внутреннюю сторону кольца, нужно было разворачиваться в районе Зубовской улицы и проезжать три светофора.
Теперь же участок бульвара переразметили, и вместо пяти полос движения действуют шесть. Дополнительную полосу организовали из разделительного ряда.
Благодаря нововведениям водители смогут быстрее попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заметил, что таким образом автомобилисты экономят около 10 минут в пути.
"Сейчас за один светофорный цикл здесь разворачиваются от семи до 20 машин. Поскольку водители, которые собираются развернуться, стоят на отдельной полосе, они не мешают остальным автомобилистам", – подчеркнул он.
В Тверском и Басманном районах на нескольких участках с 13 мая изменилась схема движения. Движение по участку 3-й Тверской-Ямской улицы от улицы Чаянова до переулка Александра Невского стало двусторонним. От Оружейного переулка до улицы Чаянова изменилось направление движения.
Кроме того, направление движения изменилось на 4-й Тверской-Ямской улице. Автомобилистам разрешают проехать от улицы Чаянова до Оружейного переулка.
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