На Смоленском бульваре появился удобный съезд на Садовое кольцо

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Смоленском бульваре изменилась организация дорожного движения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рядом с домами 1/2 и 2З сделали разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Раньше автомобилистам, чтобы съехать на внутреннюю сторону кольца, нужно было разворачиваться в районе Зубовской улицы и проезжать три светофора.

Теперь же участок бульвара переразметили, и вместо пяти полос движения действуют шесть. Дополнительную полосу организовали из разделительного ряда.

Благодаря нововведениям водители смогут быстрее попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заметил, что таким образом автомобилисты экономят около 10 минут в пути.

"Сейчас за один светофорный цикл здесь разворачиваются от семи до 20 машин. Поскольку водители, которые собираются развернуться, стоят на отдельной полосе, они не мешают остальным автомобилистам", – подчеркнул он.

В Тверском и Басманном районах на нескольких участках с 13 мая изменилась схема движения. Движение по участку 3-й Тверской-Ямской улицы от улицы Чаянова до переулка Александра Невского стало двусторонним. От Оружейного переулка до улицы Чаянова изменилось направление движения.

Кроме того, направление движения изменилось на 4-й Тверской-Ямской улице. Автомобилистам разрешают проехать от улицы Чаянова до Оружейного переулка.