В Тверском и Басманном районах изменят схему движения

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Тверском и Басманном районах на нескольких участках с 13 мая изменятся схемы движения, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Движение по участку 3-й Тверской-Ямской улицы от улицы Чаянова до переулка Александра Невского станет двусторонним. От Оружейного переулка до улицы Чаянова изменится направление движения.

Кроме того, направление движения изменится на 4-й Тверской-Ямской улице. Автомобилистам разрешат проехать от улицы Чаянова до Оружейного переулка.

В Басманном районе двусторонним станет участок Колпачного переулка от дома 4, строения 4 до выезда на улицу Покровку.

Ранее сообщалось, что на улице Тихой в Люблине введут новую схему движения. С пятницы, 10 мая, участок от дома 18, строения 2, до дома 8 станет односторонним. Ширина улицы Тихой в самой узкой части составляет 5,5 метра. До недавнего времени на ней очень сложно разъехаться со встречными автомобилями. Изменение схемы движения позволит решить эту проблему.