С начала года светофоры появились на 19 пешеходных переходах Москвы

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Еще 19 наземных пешеходных переходов стали регулируемыми с начала года. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил замглавы Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков, светофоры появились на оживленных улицах в районах Басманный, Бутырский, Отрадное, Можайский, Тверской, Сокол, Бутово, Коптево и в поселении Мосрентген.

Отмечается, что светофоры ставят там, где увеличивается поток людей. Их настраивают таким образом, чтобы передвигаться по городу было комфортно и пешеходам, и автомобилистам.

Регулируемые пешеходные переходы обустраивают с учетом пожеланий жителей. Обращения принимают на mos.ru и едином транспортном портале.

Ранее в ЦОДД рассказали о планах избавиться от 220 аварийно-опасных участков на дорогах столицы. Специалисты оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности и изменят скоростной режим на 16 улицах.

