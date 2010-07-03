Названа основная причина аварий на дорогах столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ЦОДД планирует избавиться в этом году от 220 аварийно-опасных участков на дорогах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве. В связи с этим планируется оптимизировать работу 63 светофоров, создать новые островки безопасности и изменить скоростной режим на 16 улицах. В частности, нештрафуемый порог планируется снизить до 10 километров в час.

"Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на этих участках являются несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения. Но самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу, – превышение скорости. Последствия от аварий на больших скоростях самые тяжелые. Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. Это поможет сохранить жизни людей", – заявили в ЦОДД.

Чтобы ликвидировать опасные участки, специалисты установят 25 новых светофоров и 104 новых дорожных знака, оснастят новым оборудованием 121 светофор, организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов и трех островков безопасности. На аварийных участках установят 112 комплексов фотовидеофиксации. Всего же до конца года появится около 600 таких комплексов.