Названа основная причина аварий на дорогах столицы

ЦОДД планирует избавиться в этом году от 220 аварийно-опасных участков на дорогах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве. В связи с этим планируется оптимизировать работу 63 светофоров, создать новые островки безопасности и изменить скоростной режим на 16 улицах. В частности, нештрафуемый порог планируется снизить до 10 километров в час.
"Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на этих участках являются несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения. Но самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу, – превышение скорости. Последствия от аварий на больших скоростях самые тяжелые. Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. Это поможет сохранить жизни людей", – заявили в ЦОДД.
Чтобы ликвидировать опасные участки, специалисты установят 25 новых светофоров и 104 новых дорожных знака, оснастят новым оборудованием 121 светофор, организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов и трех островков безопасности. На аварийных участках установят 112 комплексов фотовидеофиксации. Всего же до конца года появится около 600 таких комплексов.
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