Заторы вернулись в столицу после праздничных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Загруженность столичных автодорог, по данным "Яндекса", оценивается в пять баллов.

В частности, на внешней стороне МКАД заторы образовались в районах Дмитровский, Западное Дегунино и Левобережный на севере столицы, в Северном и Южном Тушине и Строгине на северо-западе, а также в районе Метрогородок на востоке и в районе Лосиноостровский на северо-востоке. На внутренней стороне кольцевой магистрали машины стоят в районах Левобережный, Северное и Южное Тушино, а также в Крылатском, Кунцеве, Очакове-Матвеевском и Тропареве-Никулине. Аналогичная ситуация наблюдается в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Орехово-Борисово Южное и в Капотне.

Кроме того, как сообщает "Яндекс", по направлению из области к МКАД затруднения зафиксированы на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском и Калужском шоссе. Не лучше обстоят дела на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском шоссе и на трассе М4 "Дон".

Проезд по Третьему транспортному кольцу затруднен от Рижского до Савеловского вокзалов, в столичных районах Пресненский, Дорогомилово, Беговой, Хамовники, Даниловский, Лефортово, Южнопортовый и Красносельский.

Накануне сотрудники ЦОДД предупредили автомобилистов о заторах на столичных магистралях. Это связано с тем, что горожане начали возвращаться домой после длинных майских выходных. В результате вечером 12 мая на Симферопольском шоссе выстроилась очередь из машин длиной пять километров. Еще один затор растянулся на 12 километров на Горьковском шоссе.