ЦОДД предупреждает о затруднениях на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут в связи со сложной ситуацией на городских магистралях.

Жители мегаполиса возвращаются домой после длинных выходных, проведенных за городом. Затор длиной в пять километров образовался на Симферопольском шоссе. Еще один затор растянулся на 12 километров на Горьковском шоссе, сообщает телеканал Москва 24. На подъездах к городу имеются затруднения на Пятницком и Ленинградском шоссе.

"На большинстве магистралей на подъезде к Москве сейчас плотно – многие возвращаюсь с дач и шашлыков после длинных праздников. На вылетных магистралях в центр плотно, но пока без особых заторов. Планируйте маршрут заранее", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге Twitter.

По прогнозу специалистов, "плотно" на подъездах к Москве и на съездах на МКАД по направлению в центр будет примерно до 21:00 часа.

