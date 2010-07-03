Число выезжающих из Москвы по пятницам увеличилось на 15%

Образование заторов на дорогах Москвы возможно в преддверии выходных из-за выезда жителей столицы за город, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу, 26 апреля.
"В апреле количество автомобилей, выезжающих за город по пятницам, увеличилось на 15 процентов по сравнению с мартом. Кроме того, каждый год накануне длинных праздничных дней загруженность дорог при движении в область существенно возрастает по сравнению с обычными выходными", – цитирует Агентство "Москва" представителя ЦОДД.
Самая сложная обстановка на дорогах наблюдается на вылетных магистралях с 15:00 до 21:00-22:00.
Ухудшение дорожной ситуации ожидается на Щелковском, Алтуфьевском, Рязанском и Дмитровском шоссе. В час пик движение также будет затруднено на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область. Возможны затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.
Ранее ЦОДД попросил автомобилистов выезжать на дороги до 15:00 или после 21:30 из-за дачных заторов. Москвичей предупредили о перекрытии нескольких улиц в центре: 26 апреля вечером на полчаса будет закрыт участок Спартаковской улицы (от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской), также а Нижней Красносельской (от Спартаковской до Елоховского проезда).
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