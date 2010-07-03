ЦОДД призывает москвичей быть готовыми к дачным заторам

ЦОДД попросил автомобилистов выезжать на дороги до 15:00 или после 21:30 из-за дачных заторов. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте центра в Twitter.
Последняя пятница апреля, и у нас оригинальное (на самом деле нет) предупреждение: сегодня дачные пробки! За город - полоть ли грядки или праздновать майские (есть уже и такие, мы знаем) - выезжайте до 15:00 или после 21:30. Или завтра с утра. Вечером на дорогах будет сложно. pic.twitter.com/kO4CnsQWdc
Утром 26 апреля ЦОДД оценил трафик в Москве в 7 баллов. Центр особо отметил, что затруднено движение на улице Серафимовича, также плотный поток машин сформировался на шоссе Энтузиастов.
Кроме того, москвичей предупредили о перекрытии нескольких улиц в центре: 26 апреля вечером на полчаса будет закрыт участок Спартаковской улицы (от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской), а Нижней Красносельской (от Спартаковской до Елоховского проезда).
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