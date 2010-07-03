Заторы вернутся на дороги Москвы к вечеру 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Заторы вернутся на столичные дороги к вечеру 12 мая, сообщает пресс-служба ЦОДД. В то же время всю предстоящую неделю они будут свободны, добавили в ведомстве.

Отмечается, что между майскими праздниками многие берут отпуска, поэтому машин на дорогах становится гораздо меньше.

Возвращаться в Москву автомобилисты начнут 12 мая, а основные заторы по направлению в столицу ожидаются во второй половине воскресенья.

Ранее ЦОДД попросил автомобилистов выезжать на дороги до 15:00 или после 21:30 из-за дачных заторов. Самая сложная обстановка на дорогах наблюдается на вылетных магистралях с 15:00 до 21:00-22:00.

Ухудшение дорожной ситуации ожидается на Щелковском, Алтуфьевском, Рязанском и Дмитровском шоссе. В час пик движение также будет затруднено на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область. Возможны затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.