МВД допустило рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

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Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

В ведомстве подчеркнули, что новый размер не включен в перечень документов по стандартизации, поэтому его применение "на добровольной основе" может повлечь риски возникновения аварий.

Информация о новом стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая и позволял устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера, на официальном сайте Росстандарта отсутствует, добавили в МВД.

Министерство указало, что на указанном сайте есть только "ссылка о действующем статусе предварительного" стандарта.

Вместе с тем, МВД считает, что отдельные нормы предварительного стандарта противоречат организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

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Ранее Росстандарт сообщил, что государственный стандарт, разрешающий в городе уменьшенные дорожные знаки, вступил в силу 1 мая.

Отмечалось, что он учитывает передовой зарубежный опыт применения дорожных знаков и результаты эксперимента, проходившего в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

В Росстандарте пояснили, что дорожные знаки большого размера часто закрывают друг друга, ограничивают видимость зданий, фасадов и других объектов.

Предполагается, что новые знаки по размеру будут в 1,5 раза меньше. Указывается, что они выглядят эстетичнее, не закрывают вид на архитектуру улиц, при этом хорошо заметны для автомобилистов.