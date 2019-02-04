Уменьшенные дорожные знаки появились в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки появятся еще как минимум на 37 столичных улицах в 2019 году. Замена делается для улучшения внешнего облика улиц.

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД), за два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах.

Как сообщили газете "Известия", эксперимент со знаками прошел в пяти регионах и был признан успешным. Теперь их планируется установить по всей стране.

Таким образом, ГИБДД поддержала предложения правительство Москвы. Новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

Так, для квадратных знаков может появиться новый формат — 35x35 см, тогда как сейчас минимум 60x60. Для круглых предусмотрен диаметр 50 см.

Эксперимент с дорожными знаками уменьшенного размера начался в Москве в январе 2017 года. Тогда их установили на улицах Большая и Малая Никитская, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках.

14 января сообщалось, что новые миниатюрные указатели можно будет увидеть на улице Арбат и Композиторская, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках.