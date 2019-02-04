Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:34

Уменьшенные дорожные знаки появились в столице

город транспорт дороги

04:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки появятся еще как минимум на 37 столичных улицах в 2019 году. Замена делается для улучшения внешнего облика улиц.

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД), за два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах.

Как сообщили газете "Известия", эксперимент со знаками прошел в пяти регионах и был признан успешным. Теперь их планируется установить по всей стране.

Таким образом, ГИБДД поддержала предложения правительство Москвы. Новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

Так, для квадратных знаков может появиться новый формат — 35x35 см, тогда как сейчас минимум 60x60. Для круглых предусмотрен диаметр 50 см.

Эксперимент с дорожными знаками уменьшенного размера начался в Москве в январе 2017 года. Тогда их установили на улицах Большая и Малая Никитская, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках.

14 января сообщалось, что новые миниатюрные указатели можно будет увидеть на улице Арбат и Композиторская, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках.

Читайте также

город транспорт дороги

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика