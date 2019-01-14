Мини-указатели для автомобилистов появятся на 37 улицах столицы

В центре столицы до конца года планируют установить уменьшенные дорожные знаки еще на 37 улицах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Миниатюрные указатели можно будет увидеть на улице Арбат и Композиторская, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других", – говорится в сообщении.
Как уточняется, впервые такие знаки появились в рамках эксперимента на улице Большая Никитская и Малая Никитская, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулке в феврале 2017 году.
По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, такие дорожные знаки устанавливают, чтобы улучшить городской облик.
"Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке", – приводятся в сообщении слова Юрьева.
Эксперимент с дорожными знаками уменьшенного размера начался в Москве в январе 2017 года. Таблички урезали до формата 500x500 миллиметров и 400х400 миллиметров вместо стандартных 700х700. Табличка "Платные услуги" была уменьшена с 700х350 мм до 500х250 мм.
По итогам пилотного проекта, который был запущен на первых пяти улицах, было решено сократить количество дорожных знаков в центре Москвы и перейти от крупных указателей к миниатюрным. С начала года на 59 улицах в центре столицы установили около четырех тысяч уменьшенных знаков.
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