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08:18

Мини-указатели для автомобилистов появятся на 37 улицах столицы

город транспорт дороги

08:18

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Фото: Портал Москва24/Никита Симонов

В центре столицы до конца года планируют установить уменьшенные дорожные знаки еще на 37 улицах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Миниатюрные указатели можно будет увидеть на улице Арбат и Композиторская, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других", – говорится в сообщении.

Как уточняется, впервые такие знаки появились в рамках эксперимента на улице Большая Никитская и Малая Никитская, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулке в феврале 2017 году.

По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, такие дорожные знаки устанавливают, чтобы улучшить городской облик.

"Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке", – приводятся в сообщении слова Юрьева.

Эксперимент с дорожными знаками уменьшенного размера начался в Москве в январе 2017 года. Таблички урезали до формата 500x500 миллиметров и 400х400 миллиметров вместо стандартных 700х700. Табличка "Платные услуги" была уменьшена с 700х350 мм до 500х250 мм.

По итогам пилотного проекта, который был запущен на первых пяти улицах, было решено сократить количество дорожных знаков в центре Москвы и перейти от крупных указателей к миниатюрным. С начала года на 59 улицах в центре столицы установили около четырех тысяч уменьшенных знаков.

город транспорт дороги

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