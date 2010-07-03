Дептранс прокомментировал уменьшенные знаки дорожного движения

Департамент транспорта Москвы не зафиксировал корреляции между установкой уменьшенных знаков и ростом количества ДТП. Об этом сообщил Москве 24 заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"До проведения этого эксперимента было заключение института МАДИ, который рекомендовал эти знаки к использованию. Кроме того, был разработан стандарт, который позволял на законном основании их применять. Когда мы подводили итоги эксперимента с органами ГАИ, мы не выявили закономерности между ДТП и установкой знаков", – сказал он.
Ликсутов добавил, что это нововведение согласовано с ГАИ и основано на успешном опыте стран Европы. Впервые такие знаки появились на улицах Большая и Малая Никитские, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках в феврале 2017 года.
Вместо стандартных указателей высотой 700 и шириной 700 миллиметров стали устанавливать знаки размером 400 на 400 либо 500 на 500 миллиметров.
В итоге решили сократить число дорожных знаков в центре Москвы и перейти от крупных указателей к миниатюрным. Государственная комиссия по безопасности дорожного движения положительно оценила пилотный проект и рекомендовала его для других городов.
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