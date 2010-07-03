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01:19

Новый стандарт дорожных знаков вступил в силу

транспорт дороги

01:19

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Государственный стандарт, разрешающий в городе уменьшенные дорожные знаки, вступил в силу, передает Агентство "Москва".

Документ утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Стандарт учитывает передовой зарубежный опыт применения дорожных знаков и результаты эксперимента по использованию знаков уменьшенных размеров, проходившего в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

Как пояснили в Росстандарте, дорожные знаки большого размера часто закрывают друг друга, ограничивают видимость зданий, фасадов и других объектов.

Новые знаки по размеру будут в 1,5 раза меньше. Они выглядят эстетичнее, не закрывают вид на архитектуру улиц, при этом хорошо заметны для автомобилистов.

Согласно стандарту, рекомендуется применять следующие типоразмеры дорожных знаков: 500мм – на нескоростной улично-дорожной сети, 400мм – в центральной части города, в местах плотной и исторической застройки.

Знаки уменьшенного размера появились в Москве на Большой и Малой Никитских улицах, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках.

Ранее сообщалось, что до конца сентября уменьшенные таблички установят еще на 27 центральных улицах.

Всего в городе появится 2,3 тысячи миниатюрных дорожных знаков. Их поставят, в том числе, в Арбатском, Борисоглебском, Вознесенском, Калашном, Большом Кисловском, Крестовоздвиженском, Рахмановском, Большом Ржевском, Старованьковском переулках, а также на улицах Большая Бронная, Кузнецкий мост, Большая Молчановка и других.

Демонтированные большие знаки также установят на широких улицах и крупных магистралях.

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