Новые дорожные знаки появятся в России с 1 мая

Устанавливать новые разъясняющие таблички для пешеходов начнут с 1 мая. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработчика проекта, главу комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Согласно принятому ГОСТу, на дорогах страны появятся знаки "диагональный пешеходный переход", "переходите только на разрешающий сигнал светофора" и "глухие пешеходы". Кроме того, установят знаки, уточняющие время бесплатной парковки.
Размер одних табличек составит 50x50 сантиметров, а других – 40x40. По подсчетам Шумского, новые указатели обойдутся казне на 30-40% дешевле прежних. Их можно будет купить за 1,5 тысячи рублей.
В Росстандарте уточнили, что новые знаки подойдут для центральных районов городов, где есть историческая застройка. При этом использование уменьшенных форматов сделают добровольным.
"Региональные органы власти, ответственные за установку средств организации движения, как и раньше, сохраняют право использовать обычные и экспериментальные знаки", – пояснили в ведомстве.
Ранее ГИБДД сообщило о планах уменьшить дорожные знаки по всей России. Как показал, проведенный эксперимент, это улучшит облик улиц.
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