Москвичи расскажут ЦОДД о транспортных проблемах города

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил о начале работы ситуационного центра, который займется приемом граждан. Об этом сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Он отметил, что посетители новой диалоговой площадки смогут задать свои вопросы специалистам ЦОДД, а также поделиться идеями по улучшению дорожной обстановки в столице.

"Дорожные знаки, правила проезда, безопасность пешеходов — всё это требует не только ежедневной ответственности, внедрения высоких технологий, глобального мышления, но и внимания к пожеланиям миллионов участников дорожного движения", — указал Ходаков.

Замруководителя ЦОДД подчеркнул, что руководители центра регулярно встречаются с горожанами, однако встреча для всех жителей административных округов пройдет впервые. На нее уже зарегистрировалось 96 человек, передает ТАСС.

По словам Ходакова, ЦОДД в минувшем году реализовал более 60 предложений москвичей. В частности, в столице появились свыше 20 новых пешеходных переходов, на пяти улицах ввели запрет на парковку грузовиков, а на 14 участках обозначили жилую зону.

Ранее в ЦОДД сообщили об установке в Москве семи мобильных табло, которые будут предупреждать автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии.