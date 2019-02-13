Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:49

Москвичи расскажут ЦОДД о транспортных проблемах города

город транспорт

17:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил о начале работы ситуационного центра, который займется приемом граждан. Об этом сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Он отметил, что посетители новой диалоговой площадки смогут задать свои вопросы специалистам ЦОДД, а также поделиться идеями по улучшению дорожной обстановки в столице.

"Дорожные знаки, правила проезда, безопасность пешеходов — всё это требует не только ежедневной ответственности, внедрения высоких технологий, глобального мышления, но и внимания к пожеланиям миллионов участников дорожного движения", — указал Ходаков.

Замруководителя ЦОДД подчеркнул, что руководители центра регулярно встречаются с горожанами, однако встреча для всех жителей административных округов пройдет впервые. На нее уже зарегистрировалось 96 человек, передает ТАСС.

По словам Ходакова, ЦОДД в минувшем году реализовал более 60 предложений москвичей. В частности, в столице появились свыше 20 новых пешеходных переходов, на пяти улицах ввели запрет на парковку грузовиков, а на 14 участках обозначили жилую зону.

Ранее в ЦОДД сообщили об установке в Москве семи мобильных табло, которые будут предупреждать автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии.

Читайте также

город транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика