Москвичи расскажут ЦОДД о транспортных проблемах города

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил о начале работы ситуационного центра, который займется приемом граждан. Об этом сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.
Он отметил, что посетители новой диалоговой площадки смогут задать свои вопросы специалистам ЦОДД, а также поделиться идеями по улучшению дорожной обстановки в столице.
"Дорожные знаки, правила проезда, безопасность пешеходов — всё это требует не только ежедневной ответственности, внедрения высоких технологий, глобального мышления, но и внимания к пожеланиям миллионов участников дорожного движения", — указал Ходаков.
Замруководителя ЦОДД подчеркнул, что руководители центра регулярно встречаются с горожанами, однако встреча для всех жителей административных округов пройдет впервые. На нее уже зарегистрировалось 96 человек, передает ТАСС.
По словам Ходакова, ЦОДД в минувшем году реализовал более 60 предложений москвичей. В частности, в столице появились свыше 20 новых пешеходных переходов, на пяти улицах ввели запрет на парковку грузовиков, а на 14 участках обозначили жилую зону.
Ранее в ЦОДД сообщили об установке в Москве семи мобильных табло, которые будут предупреждать автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.