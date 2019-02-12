Камерами оснастят более 40 перекрестков с "вафельной" разметкой в Москве

Камеры, которые будут следить за водителями на "вафельной" разметке, установят более чем на 40 перекрестках. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя фотовидеофиксации ЦОДД Евгения Леглера.
По его словам, 1 марта камеры появятся на пересечении Садового Кольца и Орликова переулка, которое считается одним из самых загруженных. О том, где еще установят устройства, станет известно позже.
Главное, что стоит запомнить водителям, на "вафельнице" нельзя выезжать на перекресток, если вы можете сразу проехать без остановки. Леглер подчеркнул, что доказательная база согласована с ГИБДД. Камеры поставят как в попутном, и так и в поперечном направлениях.
"Чтобы человек был привлечен к ответственности, он должен простоять не менее пяти секунд на разметке, создав преграду поперечно движущемуся транспортному средству на зеленый свет", – пояснил представитель ЦОДД.
Ожидается, что администрирование стоянки на "вафельной" разметке сократит заторы на загруженных участках. Сейчас данная разметка нанесена по 103 адресам, где есть проблема "запирания" перекрестков.
Ранее сообщалось, что с 1 марта столичных водителей начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку. Эксперты убеждены, что это положительно скажется на скорости городского общественного транспорта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.