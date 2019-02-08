Штрафовать водителей на вафельной разметке начнут с 1 марта

Столичных водителей с 1 марта начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку, которая нанесена на 103 перекрестка города. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Специалисты ЦОДД ожидают, что после введения штрафов движение на перекрестках станет быстрее на 15–20%.
При этом участки будут реже "запираться" автомобилями, которые выезжают на красный сигал светофора. Это положительно скажется на скорости городского общественного транспорта.
Вафельная разметка обозначает участок, куда нельзя выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться и мешать тем, кто едет в поперечном направлении. Исключением является поворот направо или налево.
В декабре минувшего года руководитель ЦОДД Вадим Юрьев заявил, что разметка хорошо себя зарекомендовала как один из методов борьбы с заторами. По его словам, нарушение будет отслеживаться с помощью камер.
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