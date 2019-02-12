ЦОДД прокомментировал результаты исследования о загруженности дорог в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опубликованный компанией INRIX рейтинг вызывает сомнения в связи с публикацией данных из неизвестных источников. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Компания INRIX опубликовала рейтинг загруженности дорог в различных городах мира (Global Traffic Scorecard). По итогам 2018 года Москва заняла первое место. Тем не менее, рейтинг утверждает, что движение в Москве все-таки улучшилось на 12%. Это огромный показатель для мегаполиса. Но результаты рейтинга вызывают много вопросов и сомнений", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В ЦОДД также отметили, что представители INRIX не обращалась за данными в правительство Москвы. Соответственно неизвестно, какие сервисы использовались для сбора данных. Кроме того, в Центре добавили, что методика расчета представлена очень обобщенно.

Ранее международная компания INRIX опубликовала ежегодный доклад "Оценка ситуации с транспортом в мире в 2018 году" (2018 Global Traffic Scorecard). Согласно этому докладу Москва по итогам 2018 года заняла первое место в перечне 220 городов мира с самыми большими автомобильными пробками. Столичный водитель за прошедший год провел в заторах в среднем 210 часов.

При этом в начале февраля стало известно, что Москва незначительно улучшила позиции в рейтинге компании INRIX. Индекс загруженности снизился на 3,8 процента. Показатель в прошлом году составил 25 процентов. Есть небольшие улучшения среднего времени, которое водители проводят в заторах в час пик по будням. В 2017 году на это ушел 91 час, а в 2016 – 91,4 часа.

С 2017 года в столице появилось как минимум на 100 тысяч больше автомобилей. Однако площадь пространства на дороге для каждой машины составляет примерно 27 квадратных метров, в то время как в Нью-Йорке отводится 205 квадратных метров, добавил глава ЦОДД.

Согласно рейтингу INRIX, дорожная ситуация в других мегаполисах ухудшилась. В частности это касается Лондона, Стамбула, Парижа и Нью-Йорка.