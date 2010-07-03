Прорыв трубы произошел в Москве

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Прорыв трубы произошел на северо-востоке столицы, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, подтоплены Графский переулок и 3-й Мытищинский проезд.

На месте ЧП работают аварийные службы. Уточняется информация, есть ли пострадавшие в результате прорыва трубы.