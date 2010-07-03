Очевидцы сообщили о прорыве трубы на западе столицы

Фото: vk.com/moeperedelkino

Очевидцы сообщают о прорыве трубы в Западном округе столицы. В Сети появилось видео, на котором видно, как поток воды бьет мощным фонтаном.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел около дома 1 на Чоботовской улице.



Вечером 19 июня в столице около Андреевского моста в Парке Горького произошел прорыв воды. В интернете появилось видео, на котором видно, как в Москву-реку вытекает вода около Андреевского моста в Парке Горького.