Прорыв аквариума в ТЦ "Океания" ликвидировали

Последствия протечки аквариума в ТЦ "Океания" на западе столицы ликвидированы, сообщает РИА Новости.

Торговый центр работает в обычном режиме. Отмечается, что ЧП произошло в нерабочее время, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Аквариум начал протекать, когда его открыли по техническим причинам. Аварию устранили за несколько минут, и уровень воды не успел снизиться даже до места протечки.

Ущерб для торгового центра оказался незначительным. Сейчас выясняются причины аварии и подсчитывается, сколько времени и ресурсов займет восстановление.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого огромный аквариум протек в ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте. На записи видно, как вода из отверстия наверху льется на нижние этажи центра. При этом посетителей и работников ТРЦ в кадре нет. Как отмечают пользователи соцсетей, аквариум недавно реконструировали. Работы проводились на протяжении двух лет.