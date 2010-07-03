Прорыв аквариума в ТЦ "Океания" ликвидировали

Последствия протечки аквариума в ТЦ "Океания" на западе столицы ликвидированы, сообщает РИА Новости.
Торговый центр работает в обычном режиме. Отмечается, что ЧП произошло в нерабочее время, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.
Аквариум начал протекать, когда его открыли по техническим причинам. Аварию устранили за несколько минут, и уровень воды не успел снизиться даже до места протечки.
Ущерб для торгового центра оказался незначительным. Сейчас выясняются причины аварии и подсчитывается, сколько времени и ресурсов займет восстановление.
Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого огромный аквариум протек в ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте. На записи видно, как вода из отверстия наверху льется на нижние этажи центра. При этом посетителей и работников ТРЦ в кадре нет. Как отмечают пользователи соцсетей, аквариум недавно реконструировали. Работы проводились на протяжении двух лет.
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