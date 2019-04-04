Аквариум протек в ТРЦ "Океания"

Огромный аквариум протек в ТРК "Океания" на Кутузовском проспекте. Видео, снятое очевидцами, появилось в Instagram СЗАО.
На записи видно, как вода из отверстия наверху льется на нижние этажи центра. При этом посетителей и работников ТРЦ в кадре нет. Как отмечают пользователи соцсетей, аквариум недавно реконструировали. Работы проводились на протяжении двух лет.
Как уточняет РИА Новости, на место прибыли экстренные службы. Вылившаяся на пол вода не угрожает людям.
"В аквариуме образовалась незначительная трещина, вода стекает струйкой вниз по стеклу", – отметил сотрудник экстренных служб.
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