"Плохие" долги россиян с февраля по август увеличились на 16%

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Объем просроченной задолженности от 90 дней или "плохих" долгов жителей России по кредитным картам составил 192,6 миллиарда рублей в августе текущего года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на расчеты бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".
Рост данного показателя с февраля 2022 года составил 16%, с июля – 3,5%.
"Объем просрочки по кредиткам "90 плюс" растет с начала года. На 11% с февраля по август увеличилось и число дефолтных карт (карты, по которым допущена любая просрочка). Показатель в августе составил 53,9 миллиона", – отметил генеральный директор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.
Эксперт не исключил дальнейшего роста на 6–8% задолженности жителей РФ по кредитным картам.
Ранее сообщалось, что в августе общее число выданных жителям России микрозаймов составило 2,85 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), данный показатель увеличился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
В августе средний размер займа составил 11,5 тысячи рублей.
Россияне стали брать больше кредитов
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