Россия должна участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках" – Небензя

Расследование повреждений на "Северных потоках" должно проводиться с участием России. Об этом заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что без российского участия расследование нельзя будет считать объективным. Также Небензя заявил, что западные страны воспринимают диверсию на нитках системы "Северного потока" как своего рода месть за действия России на Украине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.