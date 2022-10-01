"Газпром" заявил итальянской Eni о невозможности поставки газа в субботу

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"Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что 1 октября не сможет поставить газ в Италию из-за невозможности его транспортировки через Австрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую компанию.

Таким образом, в субботу поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне. В компании пообещали предоставить новую информацию, если поставки возобновятся.

Летом "Газпром" сократил поставки газа итальянской энергетической компании Eni с 34 до 27 миллионов кубометров. 11 июля итальянская нефтегазовая компания получила на 11 миллионов российского газа меньше, чем в среднем в последнее время.

"Газпром" объявил о снижении поставок по "Северному потоку" с 27 июля

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