Более 300 человек эвакуировались из горящего хостела на Ярославской улице в Москве

Более 300 человек эвакуировались из горящего хостела на Ярославской улице на северо-востоке Москвы. Огонь охватил комнату на четвертом этаже пятиэтажки.

Пожар удалось оперативно потушить. Выгорело 15 квадратных метров. Как сообщили в столичном МЧС, во время тушения спасли 15 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.

Прокуратура выясняет причины возгорания. Среди версий – короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

