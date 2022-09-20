О чем блогер Хованский рассказал в интервью Собчак

Блогер Юрий Хованский, который в 2021 году стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма, дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы он сообщил о планах уехать из России, а также критиковал следствие. Разбираемся, могут ли блогера снова привлечь за подобные откровения.



"Я крайне не люблю националистов"

Фото: YouTube/Осторожно: Собчак

Интервью с блогером Юрием Хованским вышло 19 сентября на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак. Ролик длится более двух часов и уже набрал свыше миллиона просмотров. В ходе интервью Хованский много говорил об уголовном деле, возбужденном против него прошлым летом.





В июне 2021 года против Юрия Хованского возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Его самого задержали в собственной петербургской квартире, а впоследствии арестовали. Выяснилось, что причиной тому послужила песня про "Норд-Ост". Блогер исполнил ее на одном из стримов. Сперва Хованского отправили в СИЗО, но затем выпустили, смягчив ему меру пресечения до запрета на определенные действия. В июле 2022 года суд прекратил уголовное дело против блогера.

Хованский заявил, что считает свою песню мерзкой, но шуточной. Ранее он уже извинялся за ее исполнение.

"Со стороны закона мою пусть и мерзкую и неуместную, но все-таки юмористическую песню обозначили как пропаганду терроризма", – рассказал блогер в беседе с Собчак.





Юрий Хованский блогер Проблема в том, в нашем Уголовном кодексе нет таких понятий, как сарказм, ирония и постирония.

Блогер заявил, что рассчитывал при помощи песни поиронизировать над экстремистскими взглядами. "При этом сам я никогда экстремистские взгляды не разделял. Я крайне не люблю националистов, я космополит", – подчеркнул он.



Хованский утверждает, что был готов к тому, что его посадят. "Потому что буквально все – и адвокаты, и сидельцы, которые со мной были, – говорили: "Ну нереально выбраться из этой системы, даже на штраф", – отметил он.





Юрий Хованский блогер Мне просто повезло, что мной и моим примером, видимо, хотели припугнуть на семь месяцев. Если бы хотели совсем закошмарить, припугнули бы на семь лет. Но свои уроки я извлек, мне здесь оставаться не очень хочется.

Блогер признался, что планирует уехать из России. "Хочу жить в Сербии. Чтобы было примерно так же (как в Петербурге. – Прим. ред.), но не здесь", – сказал он.



Поаккуратнее с выражениями?

Фото: YouTube/Осторожно: Собчак

Высказывания Хованского, озвученные в интервью Собчак, не могут быть восприняты как клевета в адрес правоохранительных органов. Об этом Москве 24 рассказал юрист Александр Селютин.





Александр Селютин юрист Несмотря на то что он подверг сомнению правомерность действий следователей и полицейских, публичное заявление не является основанием для проверки. Прокуратора запускает проверку только после письменного заявления в компетентные органы.

По словам Селютина, проверки часто начинаются на основании заявлений политических деятелей и других ответственных лиц.

"Если возникают подозрения, компетентные органы отслеживают нарушения, которые блогеры или лидеры мнений транслируют на своих площадках", – отметил юрист.





Александр Селютин юрист И хотя слова в публичном доступе можно трактовать по-разному, не нужно сгущать краски. Для каждого конкретного случая нужно иметь доказательства состава преступления, а он в данном случае не определен.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу исключила Хованского из перечня экстремистов и террористов. Соответствующие изменения произошли 9 сентября 2022 года.