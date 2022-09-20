О чем блогер Хованский рассказал в интервью Собчак

Блогер Юрий Хованский, который в 2021 году стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма, дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы он сообщил о планах уехать из России, а также критиковал следствие. Разбираемся, могут ли блогера снова привлечь за подобные откровения.
"Я крайне не люблю националистов"
Интервью с блогером Юрием Хованским вышло 19 сентября на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак. Ролик длится более двух часов и уже набрал свыше миллиона просмотров. В ходе интервью Хованский много говорил об уголовном деле, возбужденном против него прошлым летом.
Хованский заявил, что считает свою песню мерзкой, но шуточной. Ранее он уже извинялся за ее исполнение.
"Со стороны закона мою пусть и мерзкую и неуместную, но все-таки юмористическую песню обозначили как пропаганду терроризма", – рассказал блогер в беседе с Собчак.
Блогер заявил, что рассчитывал при помощи песни поиронизировать над экстремистскими взглядами. "При этом сам я никогда экстремистские взгляды не разделял. Я крайне не люблю националистов, я космополит", – подчеркнул он.
Хованский утверждает, что был готов к тому, что его посадят. "Потому что буквально все – и адвокаты, и сидельцы, которые со мной были, – говорили: "Ну нереально выбраться из этой системы, даже на штраф", – отметил он.
Блогер признался, что планирует уехать из России. "Хочу жить в Сербии. Чтобы было примерно так же (как в Петербурге. – Прим. ред.), но не здесь", – сказал он.
Поаккуратнее с выражениями?
Высказывания Хованского, озвученные в интервью Собчак, не могут быть восприняты как клевета в адрес правоохранительных органов. Об этом Москве 24 рассказал юрист Александр Селютин.
По словам Селютина, проверки часто начинаются на основании заявлений политических деятелей и других ответственных лиц.
"Если возникают подозрения, компетентные органы отслеживают нарушения, которые блогеры или лидеры мнений транслируют на своих площадках", – отметил юрист.
Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу исключила Хованского из перечня экстремистов и террористов. Соответствующие изменения произошли 9 сентября 2022 года.