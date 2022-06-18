Блогера Валерию Чекалину оштрафовали за встречу с фанатами

Блогера и создательницу косметики Валерию Чекалину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такой штраф ей выписали за собрание на Патриарших прудах.

На встречу пришли около тысячи человек. Собравшиеся перегородили улицу и изрядно пошумели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

