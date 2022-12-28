В Куршевеле задержали украинского миллиардера Константина Жеваго

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

На французском горнолыжном курорте Куршевель задержали одного из богатейших людей Украины, миллиардера и экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское Госбюро расследований.

По данным агентства, Жеваго подозревают в уклонении от уплаты налогов и сотрудничестве с Россией. Еще в ноябре этого года на принадлежащих ему предприятиях прошли обыски.

Задержание предпринимателя во Франции было произведено по запросу Госбюро, разосланному в 38 стран. В настоящее время судом города Шамбери решается вопрос о его аресте для дальнейшей экстрадиции на Украину. В ведомстве пояснили, что бизнесмен проходит по статьям о присвоении имущества, отмывании и растрате денег.

Отмечается что украинские правоохранители на сегодняшний день наложили арест на имущество Жеваго. Речь идет в том числе об акциях его компаний, недвижимом имуществе и корпоративных правах. Также арестовано имущество связанных с миллиардером юридических лиц.

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