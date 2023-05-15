Муж Блиновской не признал вину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Муж блогера Елены Блиновской Алексей не признал вину в пособничестве по уклонению от уплаты налогов и в отмывании денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе допроса в Следственном комитете Блиновский вину не признал и дал показания по существу предъявленных обвинений", – сказала следователь в Пресненском суде Москвы.

Блиновской и ее супругу может грозить одинаковая ответственность за преступления, которые они совершили, рассказал юрист Иван Соловьев. Об этом сообщает RT.

"Следствие совершенно верно определило роль мужа Блиновской по статье об уклонении от уплаты налогов – пособник", – отметил юрист.

Он добавил, что пособниками являются люди, которые совершают преступления, следуя указаниям или советам другого преступника. Они пытаются скрыть злоумышленника, средства или орудия совершения преступления.

Соловьев предположил, что Блиновские могли заранее договориться о распределении ролей: блогер зарабатывала средства, а ее супруг пытался при помощи разных схем скрыть доходы от налогообложения.

"Что касается итоговой оценки такого семейного подряда, то ответственность может оказаться примерно схожей в зависимости от распределения ролей. Однако по статье об уклонении от уплаты налогов ответственность Блиновской должна быть выше", – подчеркнул он.

По словам эксперта, ответственность Блиновской перед законом будет выше, потому что она получала деньги, которые потом супруги скрывали, а часть из них была отмыта.

Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство от следствия, в котором мужу Блиновской просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств.

Блиновская была задержана утром 27 апреля. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы. Ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня 2023 года и признал законным арест счетов супругов Блиновских.

Также отмечалось, что Блиновская смогла погасить только 10 из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.



СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской