Литва возобновила пропуск машин через границу с Белоруссией

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Работа двух пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы возобновлена. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Теперь транспортные средства могут проезжать и выезжать через "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

В Государственном таможенном комитете назвали действия литовской стороны бездумными, беспрецедентными и ничем не обоснованными. Поступок Литвы невозможно оправдать никакими причинами, отметили в пресс-службе ведомства.

Вечером 24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила что страна закрывает до полудня 25-го числа два оставшихся на границе с Белоруссией пункта пропуска. Такое решение было принято из-за метеозондов.

Спустя время погранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в одностороннем порядке приостановила работу двух пунктов пропуска. Официального уведомления по линии погранпредставителей или оперативно-дежурной службы не поступало.

При этом, по информации ведомства, страна не уведомляла Белоруссию о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе. В результате к утру 25-го числа въезд в Евросоюз перед "Мядининкай" ожидали 890 транспортных средств, перед "Шальчининкай" – 815.

