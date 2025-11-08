Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных объектов в воздушном пространстве

Фото: 123RF.com/anastasiiaz

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку рейсов из-за обнаружения неопознанных объектов в небе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу авиагавани.

Ограничения были введены в 18:45 по всемирному времени (21:45 по Москве. – Прим. ред.). Тогда приостановка деятельности коснулась и диспетчерского района в зоне ответственности аэропорта.

Однако собеседник агентства не уточнил характер неопознанных объектов, но отметил, что, по предварительной оценке, аэропорт будет оставаться закрытым в течение трех часов.

В конце октября аэропорт Вильнюса уже приостанавливал свою работу из-за десятков метеорологических зондов. Тогда аэровокзал не работал несколько часов. Однако спустя время был возобновлен прием и выпуск самолетов.

По данным СМИ, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву. Полиция изъяла часть зондов и семь тысяч пачек сигарет, а одного из подозреваемых задержали.